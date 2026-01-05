Президент Ильхам Алиев: Одной из целей Азербайджана – стать региональным центром искусственного интеллекта

Одной из целей Азербайджана - стать региональным центром искусственного интеллекта, центром информационных технологий, и я думаю, у нас есть потенциал для этого.

Подчеркнув, что рост товарооборота между нашими странами превысил 4 миллиарда долларов, глава государства отметил, что китайские компании начали активно инвестировать в Азербайджане в сферы возобновляемой энергии, транспорта и другие отрасли.

Отметив, что Азербайджан работает с партнерами над созданием дата-центров, глава государства сказал: "Наши планы и уже реализованные проекты, включая создание центра кибербезопасности и обучение наших специалистов - мы отправляем многих специалистов на обучение за границу, а также организуем учебные курсы в Азербайджане - позволяют нам, наряду с развитием связи, стать хабом искусственного интеллекта и информационных технологий. Потенциал есть. Есть сильная политическая воля. И, конечно же, мы рассматриваем американские компании как наших основных партнеров".