Венесуэла объявит в розыск лиц, участвовавших в операции, проведённой США

Полиция Венесуэлы должна немедленно начать розыск лиц, участвовавших в операции, проведённой США, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в указе, опубликованном на Портале законов Венесуэлы.

"Национальная, региональная и муниципальная полиция должна незамедлительно начать розыск на территории страны любого лица, участвовавшего в содействии или поддержке операции, проведённой США на территории Республики, с целью передачи таких лиц в прокуратуру и систему уголовного правосудия для последующего судебного разбирательства с соблюдением всех процессуальных гарантий", - говорится в документе.

Указ от 3 января подписан вице-президентом Делси Родригес и членами правительства.