Мерц посетит Индию

Канцлер Германии Фридрих Мерц 11-13 января совершит визит в Индию. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет канцлера в своем родном штате Гуджарат, в городе Ахмедабад. В ходе встречи будут обсуждаться двусторонние и международные вопросы", - уточнил он.

После этого Мерц отправится в Бангалор, где, среди прочего, встретится с представителями немецких компаний. Всю поездку канцлера будет сопровождать экономическая делегация.