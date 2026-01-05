https://news.day.az/world/1807505.html Мерц посетит Индию Канцлер Германии Фридрих Мерц 11-13 января совершит визит в Индию. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет канцлера в своем родном штате Гуджарат, в городе Ахмедабад.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 11-13 января совершит визит в Индию. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет канцлера в своем родном штате Гуджарат, в городе Ахмедабад. В ходе встречи будут обсуждаться двусторонние и международные вопросы", - уточнил он.
После этого Мерц отправится в Бангалор, где, среди прочего, встретится с представителями немецких компаний. Всю поездку канцлера будет сопровождать экономическая делегация.
