Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхама Алиева дал широкое, обстоятельное интервью местным телеканалам. Каждое общение главы нашего государства с прессой, как с отечественной, так и с зарубежной, представляет собой содержательную беседу, позволяющую взглянуть на казалось бы известные факты с совершенно новой стороны. Так произошло и на сей раз.

Для начала глава нашего государства напомнил, что 907-я поправка была принята Конгрессом США в октябре 1992 года - в то время наши земли уже находились под оккупацией. Шуша, Лачин были оккупированы. Когда уже был совершен Ходжалинский геноцид и иные чудовищные военные преступления против нашего народа со стороны Армении.

Одно это напоминание являло собой констатацию совершенно дискриминационной политики, которая проводилась в отношении Азербайджана в самый трагический период новейшей истории нашего государства. Но в том-то и дело, что далее, Президент Азербайджана указал на то, сколь фальшивый "повод" был взят на вооружение ради принятия столь несправедливой резолюции.

Нашу страну тогда обвиняли в "блокаде" Армении. И Президент Азербайджана справедливо указал на то, что это часть территории нашей страны тогда находилась под оккупацией, что естественно, сводило к нулю любые возможности блокады Армении. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что границы Армении с Грузией и Ираном были открыты, а турецко-армянская граница была закрыта лишь в 1993 году. Поэтому ни о какой блокаде не могло быть и речи.

Но, мы прекрасно помним, что армянское лобби и ангажированные ими политики в разных странах мира, в том числе и в США, легко и просто выдумывали фальшивые "поводы" для давления на Азербайджан. И тут Президент нашей страны обратил внимание на еще один важный, но доселе широко не обсуждавшийся факт. Он констатировал, что одним из тех, кто проявил очень большую активность в принятии 907-й поправки был тогдашний сенатор, затем вице-президент, а затем и президент - Джо Байден.

В этой связи имело бы смысл провести широкое журналистское расследование на предмет коррумпированности этого, бесславно, если не сказать позорно, ушедшего с политической арены персонажа. Ведь армянская диаспора США традиционно щедро оплачивала услуги тех политиков, кто был готов выполнять ее прихоти. Достаточно вспомнить хотя бы сенатора Джо Менендеса. Кроме того, сын Джо Байдена, Хантер Байден, был участником коррупционного скандала в Украине.

В любом случае, именно администрация Байден-Блинкен, по меткому выражению Президента Ильхама Алиева, фактически ввергла наши отношения в кризис. И в этой связи хочу отметить вот что: сколь позорно вел себя тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен в сентябре 2023 года. Он тогда выразил глубокую озабоченность тем, что Азербайджан проводил антитеррористическую операцию на своей территории, борясь с армянскими оккупантами, с карабахской хунтой. Ясное дело, что Блинкен тогда действовал с подачи Джо Байдена.

Сейчас об этом даже как-то странно вспоминать, но тогда в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном гитарист Блинкен заявил, что США призывают Азербайджан "немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу". Он также сказал армянскому премьеру, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении. Да, такой был откровенно чудовищный ляп со стороны госсекретаря США, который не мог не знать, что это Азербайджан, а не Армения, являлся страной-жертвой оккупации.

Но и это было еще не все. Прекрасно помню, что 19 сентября 2023 года Блинкен позвонил и Президенту Ильхаму Алиеву и выразил "обеспокоенность" сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что "Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе".

То есть, Блинкен призывал тогда к тому, чтобы руководство Азербайджана вступило в диалог с главарями карабахской хунты, с оккупантами, с грабителями природных богатств нашей страны, с теми, кто лично участвовал в войне против Азербайджана, кто отдавал преступные приказы, направленные против нашей страны, против нашего населения! Это было продолжение, мягко говоря, откровенно осознанной, анти-азербайджанской политики со стороны тандема Байден-Блинкен. Ну а если отбросить все условности, то можно указать на азербайджанофобию с их стороны.

И данный факт лишь в очередной раз доказывает историческую ценность восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности в результате Победы в 44-дневной войне в 2020 году и в результате однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года. Этими Победами Президент Ильхам Алиев добился торжества справедливости и международного права, вписав свое имя в новейшую историю не только нашей страны, но и всего мира, как глава государства и Верховный Главнокомандующий, при котором был решен конфликт, считавшийся "навечно замороженным". А где все те, кто пытался воспрепятствовать этому, включая Байдана и Блинкена? Они - на свалке истории.