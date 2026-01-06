В Минздраве рассказали о риске роста заболеваемости гриппом в Азербайджане

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в Азербайджане находится под контролем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тяйяр Эйвазов.

По его словам, с целью снижения распространения инфекций профилактические меры принимаются уже с сентября. Они реализуются по двум направлениям - специфическому и неспецифическому.

Эйвазов отметил, что для гриппа и ОРВИ характерна сезонность, и в осенне-зимний период традиционно наблюдается рост числа заболевших. При этом декабрь-февраль считаются пиковым периодом сезонного гриппа. Он подчеркнул, что грипп, особенно у лиц из групп риска, может протекать тяжелее и вызывать осложнения, поэтому вакцинация начинается до начала его широкого распространения.

С сентября при поддержке Министерства здравоохранения в страну были завезены эффективные и безопасные противогриппозные вакцины европейского производства. Они бесплатно предоставляются населению в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Параллельно проводится разъяснительная работа, в том числе через СМИ, с целью активного вовлечения населения, прежде всего групп риска, в процесс вакцинации.

По словам специалиста, у вакцинированных лиц в случае заражения заболевание, как правило, протекает в легкой форме и реже сопровождается осложнениями. Основная цель вакцинации - защита групп риска и снижение нагрузки на систему здравоохранения.

Эйвазов также отметил, что для формирования иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, в связи с чем наиболее благоприятным периодом для прививок считаются сентябрь-октябрь. Вместе с тем вакцинация проводится на протяжении всего эпидемиологического сезона и продолжается в настоящее время.

Говоря о неспецифических мерах профилактики, специалист подчеркнул важность соблюдения правил респираторной и личной гигиены, включая избегание тесных контактов, использование масок при необходимости, регулярное проветривание помещений и своевременную изоляцию заболевших.

В Минздраве отмечают, что соблюдение этих мер позволяет эффективно предотвратить распространение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.