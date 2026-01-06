В Азербайджане изменились цены на некоторые газеты

В Азербайджане выросли цены на ряд газет.

Как передает Day.Az, повышение цен вступило в силу с 5 января.

Так, цена газеты 525-ci qəzet увеличилась на 40 копеек и составила 1 манат, Bakı Xəbər - на 40 копеек до 60 копеек, Novoye Vremya - на 60 копеек до 70 копеек, а Səs - на 60 копеек до 1 маната.

Цена на газету с кроссвордами стоимостью 60 копеек также выросла на 10 копеек.