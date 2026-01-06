Скончалась сценарист фильма «Гайнана» Маргарита Малеева

Скончалась актриса, сценарист фильмов "Гайнана", "Странный человек", "Беспокойный человек" Маргарита Малеева.

Как сообщает Day.Az, об этом актер Джаваншир Хадыев написал на своей странице в социальной сети.

Отметим, Маргарита Малеева - супруга народного артиста СССР и Азербайджанской ССР, режиссера Аждара Ибрагимова.