"Сабах" расстался с автором первого гола еврокубках

Бакинский футбольный клуб "Сабах" прекратил сотрудничество с защитником Бояном Летичем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, контракт с футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Боян Летич выступал за "Сабах" с февраля 2022 года и за это время провел в составе команды 125 матчей. 33-летний защитник занимает особое место в истории клуба. Он является вторым футболистом по количеству проведенных игр за "Сабах", а также автором первого гола команды в еврокубках.

В составе бакинского клуба Летич завоевал серебряные и бронзовые медали Премьер-лиги Азербайджана, а также стал обладателем Кубка страны.