Трамп указал на невозможность проведения выборов в Венесуэле в ближайший месяц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайший месяц в Венесуэле не будет выборов. Об этом сообщает 5 января канал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сначала мы должны навести порядок в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать", - сказал президент США.

Трамп добавил, что выборы можно будет организовать, когда американская сторона сможет "исправить" Венесуэлу.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон мог бы субсидировать усилия нефтяных организаций по восстановлению энергоинфраструктуры в Венесуэле. По его мнению, проект может занять не менее 1,5 лет.

"Придется потратить колоссальную сумму денег, и нефтяные компании ее потратят, а затем мы возместим им расходы или компенсируем их за счет выручки", - уточнил американский лидер.

Также он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

"Нет, это не так. Мы воюем с теми, кто торгует наркотиками. Мы воюем с теми, кто выпускает своих заключенных из тюрем в нашу страну, и своих наркоманов, и своих пациентов из психиатрических лечебниц в нашу страну", - заявил Дональд Трамп.

Руководить вовлеченностью Вашингтона в дела южноамериканской страны будет специальная группа, в состав которой войдут американский госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и министр войны США Пит Хегсет.

Напомним, что 3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.