США будут управлять Венесуэлой до безопасного перехода власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.

Как сообщает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде.

"Мы не хотим, чтобы кто-то другой пришел к власти, переход должен быть взвешенным, потому что это то, чему мы придерживаемся", - подчеркнул он.

По его словам, по его приказу вооруженные силы США провели экстраординарную военную операцию в Каракасе, в ходе которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

"Мы восстановили справедливость. Мадуро и его жена предстанут перед американским правосудием", - отметил Трамп, обвинив их в "наркотерроризме" против граждан США.

Президент США добавил, что благодаря действиям США перекрыто 97 процентов морских поставок наркотиков, поступающих в страну.