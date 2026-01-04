Стало известно, кого Трамп может назначить управлять Венесуэлой

Госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после атаки на страну. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Американский чиновник заявил, что ведущую роль в администрации возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио, который на протяжении своей карьеры критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса", - пишет издание.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 3 января отметил, что американцы планируют сами руководить Венесуэлой в переходный период. Команда по управлению Венесуэлой уже формируется, подчеркнуло издание. Правда, отмечает Bloomberg, Вашингтон предоставил мало информации по поводу того, что будет представлять из себя управление страной, и на данный момент у США нет четкого плана размещения американских войск или администрации в Венесуэле.