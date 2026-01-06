Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не воюет с Венесуэлой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он высказался в интервью NBC.

Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой и опроверг конфликт со страной.

"Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики. Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые привозят в нашу страну заключенных из своих тюрем, наркоманов и психбольниц", - подчеркнул он.