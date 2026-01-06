https://news.day.az/world/1807584.html Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не воюет с Венесуэлой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он высказался в интервью NBC. Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой и опроверг конфликт со страной. "Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики.
Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не воюет с Венесуэлой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он высказался в интервью NBC.
Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой и опроверг конфликт со страной.
"Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики. Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые привозят в нашу страну заключенных из своих тюрем, наркоманов и психбольниц", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре