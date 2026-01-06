https://news.day.az/society/1807599.html Названы даты зимних каникул в школах Азербайджана В общеобразовательных школах Азербайджана занятий не будет в течение пяти дней. Как сообщает Day.Az, в 2025-2026 учебном году зимние каникулы, как и ранее, пройдут с 27 по 31 января. Поскольку 1 февраля приходится на воскресенье, после окончания каникул учащиеся начнут второе полугодие с 2 февраля.
