Названы даты зимних каникул в школах Азербайджана

В общеобразовательных школах Азербайджана занятий не будет в течение пяти дней.

Как сообщает Day.Az, в 2025-2026 учебном году зимние каникулы, как и ранее, будут с 27 по 31 января.

Поскольку 1 февраля приходится на воскресенье, после окончания каникул учащиеся начнут второе полугодие со 2 февраля.

