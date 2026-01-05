Сколько будет нерабочих дней в Азербайджане в марте?

В марте 2026 года в Азербайджане будет 13 нерабочих дней в связи с официальными праздниками и выходными.

Как передает Day.Az, 8 марта - Международный женский день - в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, также будет нерабочим днем.

Кроме того, в марте ожидаются продолжительные выходные в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

Согласно требованиям Трудового кодекса, в случаях, когда праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем, устанавливаются дополнительные дни отдыха.

Так, 20, 21, 22, 23 и 24 марта объявлены нерабочими днями по случаю праздника Новруз. Поскольку 21 и 22 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье, дополнительные нерабочие дни переносятся на 25 и 26 марта.

В связи с тем, что праздники Рамазан, отмечаемые 20 и 21 марта, совпадают с днями Новруза, нерабочими также будут считаться 27 и 30 марта.

28 и 29 марта, в свою очередь, приходятся на субботу и воскресенье и также являются выходными днями.

Таким образом, нерабочими днями станут 25, 26, 27 и 30 марта.

В результате с 20 по 30 марта включительно в стране будет 11 нерабочих дней подряд.