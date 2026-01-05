БАРРОметр французского цинизма и двуличия

Автор: Акпер Гасанов

Военная операция, осуществленная США и приведшая к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, уже обсуждается и еще долго будет обсуждаться во всем мире. И в этой связи обращаю внимание на то, что дивный образец внешнеполитической клоунады был продемонстрирован со стороны Франции. Там левая рука не знает, что творит правая. Говоря конкретнее, заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро вступили в жесткое противоречие с речами Президента Франции Эммануэля Макрона.

Так, по мнению Барро, военная операция, приведшая к захвату Мадуро, нарушает принцип неприменения силы, лежащий в основе международного права. По его словам, Франция напоминает, что никакое прочное политическое решение не может быть навязано извне и что суверенные народы сами решают свое будущее. Уже увлекательно, но дальше было еще заковыристее.

"Неоднократные нарушения этого принципа странами, на которые возложена главная ответственность как на постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, будут иметь тяжелые последствия для мировой безопасности, которые не пощадят никого. Зная историю, Франция готовится к этому, но не может смириться с этим. Она подтверждает свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, который должен и впредь направлять международные действия государств всегда и везде", - добавил глава МИД Франции.

То есть, вроде бы от официального Парижа прозвучало гневное "осуждаем-с". Но не все так однозначно. От Эммануэля Макрона мы услышали практически полное "одобряем-с" действий США в отношении президента Венесуэлы. Президент Франции заявил, что венесуэльский народ сегодня избавлен от диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться этому. "Захватив власть и попирая основные свободы, Николас Мадуро нанес серьезный удар по достоинству своего собственного народа. Предстоящий переход должен быть мирным, демократическим и уважающим волю венесуэльского народа", - изрек он.

Как видим, Макрон ни словом не упомянул про нарушение принципа неприменения силы, который лежит в основе международного права. И про Устав ООН Макрон решил не вспоминать. Что, собственно говоря, не удивительно. И не только потому, что в новогоднем обращении к гражданам страны он сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Что, коротко отмечу, делает Макрона более свободным от мнения электората, политиком. Тогда как Барро, судя по всему, имеет большие амбиции и потому старается угадать настроения французов, делая то или иное заявление.

Но мы помним про то, что тот же Макрон самым активным образом игнорировал все возможные нормы международного права, когда названивал Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе 44-дневной войны 2020 года, пытаясь остановить победный марш нашей армии по временно оккупированным Арменией территориям Азербайджана. Также мы помним о том, что после исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне Франция осуществила ряд дешевых и бесполезных провокаций против нашего государства.

Сначала Сенат Франции принял позорное решение о признании "независимости" всеармянского мыльного пузыря под названием "арцах". И именно партия Макрона была инициатором данного решения, обеспечив максимально возможное число голосов за принятие этой резолюции, которая не стоила бумаги, на которой была написана. И это доказала блестяще проведенная однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны в сентябре 2023 года.

Таким образом, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, действуя в строгом соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Но что мы увидели со стороны Франции? Очередную клоунаду, на сей раз в виде попытки осудить нашу страну на полях Совбеза ООН. Да, там Париж столкнулся с очередным дипломатическим фиаско, явно недооценив силу и влияние Азербайджана.

Но в целом, перед нами тогда был пример откровенного игнорирования Францией тех самых норм международного права, о которых вздумал ныне вспомнить месье Барро. Сейчас об этом как-то даже неприлично вспоминать, но Франция была страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, на которую возлагалась особая ответственность за содействие мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. И именно в этом статусе официальный Париж годами благополучно игнорировал вопиющие нарушения всех возможных норм международного права со стороны Армении.

Речь идет об оккупации около 20% международно признанной территории Азербайджана, в результате которой сотни тысяч граждан нашей страны стали вынужденными переселенцами. Это была прямая военная оккупация, четко зафиксированная международными структурами. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного и немедленного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Это резолюция 822 (1993), резолюция 853 (1993), резолюция 874 (1993), резолюция 884 (1993). К ним добавляются решения Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждавшие территориальную целостность Азербайджана. Армения проигнорировала все эти документы. Но Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, не только не добивалась их исполнения, но и не инициировала никаких санкционных механизмов. Никакого осуждения, никакого давления, никакой "приверженности Уставу ООН", о которой сегодня так охотно говорит Жан-Ноэль Барро.

Отдельного упоминания заслуживает геноцид в Ходжалы, в ходе которого были убиты мирные азербайджанские жители, включая женщин, детей и стариков. Этот трагический эпизод давно задокументирован, однако Франция предпочла сохранить гробовое молчание. Город Агдам, превращенный в руины и получивший название "Кавказская Хиросима", также не стал поводом для французского морального или политического осуждения.

Разрушение азербайджанских городов, этнические чистки, многолетнее лишение азербайджанцев права на возвращение домой - все это не вписывалось в повестку Парижа. И так продолжалось десятилетиями. Азербайджан сам добился торжества международного права, сам реализовал прописанное в четырех резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН. И именно поэтому любые речи на тему международного права, звучащие из уст Барро или Макрона, вызывают в Баку ироническую насмешку. Ведь мы все прекрасно помним. Особенно попытки Франции действовать вопреки нормам международного права, когда дело доходило до Азербайджана.