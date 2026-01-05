https://news.day.az/sport/1807473.html "Зиря" проведет три контрольных матча в Турции Футбольный клуб "Зиря" в рамках второго этапа зимних учебно-тренировочных сборов, которые пройдут в Турции, сыграет с командами из Румынии, Украины и Чехии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Зиря", команда Рашада Садыгова проведет в Анталье три контрольных встречи.
