"Зиря" проведет три контрольных матча в Турции

Футбольный клуб "Зиря" в рамках второго этапа зимних учебно-тренировочных сборов, которые пройдут в Турции, сыграет с командами из Румынии, Украины и Чехии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Зиря", команда Рашада Садыгова проведет в Анталье три контрольных встречи.

"Орлы" 12 января встретятся с румынским клубом "Чиксереда", а 16 января сыграют сразу два матча - против украинской "Александрии" и чешского клуба "Богемианс 1905".