Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как сообщалось ранее, в Азербайджане цены на сигареты выросли в среднем на 30-50 гяпиков. В целом подобное повышение происходит каждые 3-4 месяца.

По данным, распространенным в СМИ, стоимость одного блока сигарет варьируется в пределах от 16 до 46 манатов. Цены зависят от марки и качества табачной продукции.

Подобные изменения имеют значение не только с экономической точки зрения, но и с позиции общественного здоровья. В мировой практике повышение цен на сигареты считается одним из наиболее эффективных инструментов сокращения числа курильщиков.

Day.Az проанализировал положительные стороны роста цен на табачные изделия.

Экономические исследования показывают, что сигареты относятся к товарам, чувствительным к изменению цены. По мере удорожания часть потребителей сокращает потребление, а некоторые принимают решение полностью отказаться от курения. Наиболее быстро на рост цен реагируют молодежь и группы населения с низкими доходами. Повышение стоимости делает сигареты менее доступными для молодых людей и в определенной степени сдерживает начало курения. Хотя этот эффект не всегда заметен сразу, в долгосрочной перспективе он отражается в статистических показателях.

Что показывает мировой опыт

Международная практика наглядно подтверждает данный подход. Во многих развитых странах цены на сигареты значительно выше, чем в Азербайджане. Так, в Австралии средняя стоимость одной пачки сигарет составляет около 50-60 манатов. Эти данные отражены в отчетах Всемирной организации здравоохранения по табачной продукции и в официальной налогово-статистической информации правительства Австралии. Страна считается одной из самых дорогих в мире по стоимости сигарет.

Согласно ежегодным статистическим обзорам Службы здравоохранения Великобритании (NHS) и Европейского союза по табачным изделиям, в Великобритании и Ирландии цена одной пачки сигарет составляет примерно 28-33 маната. Во Франции средняя стоимость находится на уровне 18-22 манатов. В Норвегии из-за высоких акцизных налогов цена пачки превышает 37 манатов.

В США стоимость сигарет различается в зависимости от штата, однако в среднем составляет 14-20 манатов. В Канаде цена одной пачки достигает примерно 19-23 манатов.

В то же время существуют страны, где сигареты относительно дешевы. В ряде государств Азии и Африки цена одной пачки составляет 2-5 манатов. Эти показатели приводятся в глобальных отчетах Всемирной организации здравоохранения по мониторингу табачной продукции и в международных экономико-статистических обзорах. Именно в таких странах отмечается более высокий уровень распространенности курения, что наглядно демонстрирует прямое влияние ценового фактора на потребление.

Данное сравнение показывает, что в международной практике высокая цена и налоговая политика рассматриваются как важный и действенный инструмент снижения потребления сигарет.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, увеличение акцизных налогов на табачные изделия является одним из наиболее эффективных способов борьбы с курением. Во многих странах параллельно с ростом цен вводятся запреты на курение в общественных местах, ограничения на рекламу, предупреждающие изображения на упаковках сигарет, а также программы поддержки отказа от курения. Совокупная реализация этих мер за годы привела к заметному сокращению числа курильщиков.

При этом рост цен влияет не на всех одинаково. Из-за сильной никотиновой зависимости часть людей продолжает курить, несмотря на подорожание. Однако в целом повышение цен способствует снижению общего числа курильщиков, особенно за счет предотвращения появления новых потребителей.

Отмечается, что частое повышение цен на сигареты в Азербайджане соответствует мировой практике и в долгосрочной перспективе может способствовать сокращению числа курящих. С точки зрения предотвращения распространения этой вредной привычки, особенно среди молодежи, ценовая политика остается важным инструментом и в сочетании с просветительскими мерами может дать более эффективные результаты.