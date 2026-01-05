Президент Ильхам Алиев: Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку

Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку. Выходом может стать управление дорожно-транспортной системой и приоритетное развитие микромобильности, то есть общественного транспорта. Наше Министерство цифрового развития и транспорта активно работает в этом направлении, привлекая международных специалистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства отметил, что утверждена карта новой дорожной инфраструктуры Баку, определены места расположения 10 новых станций метро, будут построены два дополнительных депо. Реализуются проекты оптимизации существующих станций метро. "За последние 20 лет было построено семь станций метро. Представьте, какая бы была сейчас ситуация, если бы их не построили?", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, добавив, что продолжается процесс предоставления большего пространства для микромобильности, пешеходов и организации некоторых улиц исключительно для пешеходного движения. Общественность увидит это в ближайшие месяцы. В то же время в Баку широкий размах получило создание новых общественных пространств.