Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

2026 год начался резко и тревожно. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными и жесткие, почти демонстративные заявления Вашингтона стали не символом перестройки. Перестройки миропорядка, в котором прежние договоренности, международные нормы и красивые декларации больше не работают как предохранитель. События развиваются стремительно, без долгих пауз на консультации и компромиссы. И главное - все чаще решающим аргументом становится не право, а сила.

Операция США в Венесуэле оказалась именно тем рубежом, после которого стало окончательно ясно: международное право больше не служит границей для сильных игроков. Его вспоминают, когда удобно, и игнорируют, когда мешает. Это не новое явление, но сегодня оно проявляется особенно откровенно и без попыток маскировки.

Об этом, по сути, говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще несколько лет назад - задолго до нынешних событий.

"Мы убедились в том, что нормы международного права, как будто написаны для небольших стран, не очень сильных стран среднего уровня. Крупные страны могут игнорировать это, и нет никакого механизма исполнения. Конечно, силовой фактор вышел на первый план. За несколько лет до войны я открыто говорил об этом в своих выступлениях: мы должны накопить силу, данный вопрос будет решен за счет силы", - сказал глава государства в ходе встречи с руководством Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

Сегодня эти слова стали констатацией очевидного.

Пять лет назад Азербайджан завершил 44-дневную Отечественную войну и положил конец многолетней армянской оккупации. Победа в ноябре 2020 года стала событием, которое действительно изменило региональную и международную повестку. Мир увидел, что длительные резолюции, переговоры и посредничество могут оставаться на бумаге десятилетиями, если за ними не стоит реальная сила.

Решающую роль сыграли политическая воля и безупречная стратегия Президента Ильхама Алиева. Победа была честной и выверенной. Азербайджан вернул исключительно свои территории, не переходя границы необходимого. Хотя возможности для более жесткого сценария существовали, Баку сознательно не пошел по этому пути.

Военные задачи ставились так, чтобы максимально снизить ущерб гражданской инфраструктуре и избежать жертв среди мирного армянского населения. Отдельный акцент был сделан на сохранении жизней азербайджанских военнослужащих. Многие военные специалисты отмечали: операции можно было ускорить, но Верховный главнокомандующий ставил человеческую жизнь выше темпов наступления. Это редкий пример того, как сила используется не ради разрушения, а ради установления справедливого порядка.

Стоит отметить, что в этом смысле логика Азербайджана во многом совпадает с подходом самих США. В Стратегии национальной безопасности США сила прямо называется ключевым сдерживающим фактором. Сильная экономика, современные технологии и боеспособная армия, согласно документу, не подталкивают к войне, а, напротив, позволяют предотвращать конфликты и обеспечивать стабильность.

Опыт Азербайджана подтверждает эту формулу на практике. Дипломатия без подкрепления реальными возможностями не дала результата. Мир был восстановлен не заявлениями, а созданием баланса сил и последующим его применением.

К этому страна шла задолго до 2020 года. Развитие армии стало стратегическим приоритетом. Победа не была случайностью - она стала итогом многолетней системной работы. С начала 2000-х шла работа по созданию современной армии с четким управлением, профессиональным командным составом и современным вооружением. Существенную роль сыграли институциональные реформы, внедрение новых стандартов и военно-техническое сотрудничество с партнерами. Армия стала не только военным инструментом, но и важной опорой государства, полностью подчиненной гражданскому и политическому руководству.

В американской стратегии отдельно подчеркивается еще один принцип: государство остается базовой единицей мировой политики, а защита собственных интересов - естественным правом любой страны. США открыто заявляют, что будут ставить свои интересы на первое место.

Для Азербайджана этот подход давно стал основой всей государственной политики. Президент Ильхам Алиев изначально ставил национальные интересы выше внешнего давления и временной конъюнктуры. Именно это позволило сформировать устойчивое, сильное государство, способное выдерживать внешние кризисы и политические шоки.

На этом фоне реакция мира на венесуэльские события выглядит показательной. Евросоюз ограничился выражением "озабоченности", Китай - осторожными словами о стабильности, Россия - протестом без практического продолжения. ООН вновь оказалась парализованной. Даже внутри Европы нет единого прочтения происходящего. Возникает простой и неприятный вопрос: страх или беспомощность?

Ответ, вероятно, лежит на поверхности.

В своем новогоднем обращении Президент Ильхам Алиев сформулировал главный вывод из современной мировой реальности - вывод, который сегодня актуален как никогда.

"Мы не готовимся к новой войне. Для нас войны остались позади. Однако в современном мире каждая страна должна прежде всего серьезно думать о собственной безопасности. Нормы международного права в сегодняшнем мире не работают, многие страны взяли за основу принцип "Кто сильнее, тот и прав". Во всем мире идет широкомасштабный процесс вооружения. В такой ситуации мы в любой момент должны быть готовы достойно защитить нашу территориальную целостность, суверенитет, наш выбор", - сказал глава государства.

События в Венесуэле лишь подтвердили эту реальность. Мир вступил в эпоху, где сила снова стала главным аргументом. И Азербайджан - один из немногих примеров того, как этот фактор был не только осознан вовремя, но и использован ответственно, в интересах мира, справедливости и собственной государственности.