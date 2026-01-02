Обращение Президента Ильхама Алиева: ответственный манифест тревожного времени

Автор: Акпер Гасанов

Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года уже стало и ещё долго будет оставаться предметом внимательного анализа как внутри страны, так и за ее пределами. Ведь это было не просто традиционное праздничное выступление главы государства. Это был лаконичный, но предельно конкретный политический документ, в котором подведены итоги минувшего года и обозначены ключевые тенденции ближайшего будущего.

Особое внимание в обращении было уделено вопросам национальной безопасности и роли Вооруженных сил Азербайджана. Президент, как Верховный главнокомандующий, справедливо отметил, что за последние пять лет азербайджанская армия существенно укрепила свою мощь и сегодня представляет собой современную, мобильную и боеспособную структуру, способную выполнить любую поставленную перед ней задачу.

Речь идет не о декларациях, а о реальных результатах системной государственной политики. Оснащение армии новыми образцами вооружения и техники, в том числе местного производства, диверсификация источников закупок за рубежом, развитие собственного оборонно-промышленного комплекса - все это позволило Азербайджану качественно нарастить военный потенциал.

Действительно, значительно возросла боеспособность наших Вооруженных сил, в несколько раз был увеличен численный состав Сил специального назначения, а созданные в последние годы Силы коммандос уже насчитывают тысячи профессионально подготовленных солдат и офицеров. При этом принципиально важно подчеркнуть: укрепление армии в Азербайджане никогда не было самоцелью и тем более не носило агрессивного характера.

Политика официального Баку всегда основывалась и продолжает основываться на нормах и принципах международного права. Азербайджан никогда не был государством-оккупантом. Напротив, на протяжении десятилетий он оставался государством-жертвой оккупации, лишенным значительной части своей территории и сотен тысяч граждан, вынужденных стать беженцами и вынужденными переселенцами.

Восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана стало результатом не одного фактора, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных мер. Страна усилилась экономически, выстроила устойчивую финансовую систему, реализовала масштабные энергетические и инфраструктурные проекты, сформировала мощную, современную армию и провела колоссальную, зачастую недооцененную внешнеполитическую и дипломатическую работу. Именно сочетание этих факторов и позволило восстановить историческую справедливость.

Именно поэтому особую ценность имеют слова Президента Ильхама Алиева о мире.

"Мы не готовимся к новой войне. Для нас войны остались позади", - подчеркнул он, одновременно напомнив, что в условиях современного мира каждая страна обязана серьезно думать о собственной безопасности.

Это заявление - отражение зрелого, ответственного государственного мышления. В мире, где нормы международного права всё чаще игнорируются, а принцип "кто сильнее, тот и прав" становится негласным правилом, наивность может стоить слишком дорого.

Сегодня планета живет в условиях перманентной нестабильности. Война России с Украиной продолжается уже почти четыре года, ежедневно унося жизни и разрушая города. Как человек, много лет проживающий в Украине, я прекрасно знаю, насколько высока цена мира. Но Украина - далеко не единственный пример. Вооруженные конфликты продолжаются на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде регионов Азии.

Мир наблюдает за очередным ростом напряженности между Израилем и Ираном, и эта напряженность в любой момент может перерасти в прямое военное столкновение с тяжелейшими последствиями для всего региона. Не менее тревожным остается противостояние между Китаем и Тайванем, способное перерасти в конфликт глобального масштаба. Существуют и другие потенциальные очаги будущих войн, где геополитические амбиции, ресурсы и силовой фактор могут взять верх над дипломатией.

Реальность такова, что в случае начала войн каждое государство, в первую очередь, заботится только о себе. Иллюзии коллективной безопасности рассыпаются именно в моменты кризисов. И потому Азербайджан не имеет ни морального, ни политического права вверять свое будущее в чужие руки. Цена, заплаченная за справедливый мир на азербайджанской земле, была слишком высокой - человеческими жизнями, годами ожиданий, разрушенными судьбами.

Именно поэтому сильная армия для Азербайджана - не инструмент давления, а гарантия мира. А слова Президента нашей страны, победившей в освободительной войне, о важности мира - это признак силы, зрелости и глубокого понимания ценности мирной жизни. Сохранить этот мир, защитить его и передать будущим поколениям - стратегическая обязанность государства и общества. И в этом контексте обращение Президента Ильхама Алиева звучит не как риторика, а как трезвый и ответственный манифест тревожного времени, в котором мы живем.