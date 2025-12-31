Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Обращение Президента Ильхама Алиева

Дорогие соотечественники.

2025-й год остался позади. Этот год также был успешным для нашей страны и нашего народа. Азербайджанский народ жил в условиях мира, безопасности, спокойствия. Единство народа и власти - главный фактор наших успехов. Уверен, что наступающий 2026-й год также будет успешным для нашей страны, все задачи, стоящие перед ней, как всегда, будут успешно выполнены.

В этом году мы с огромной гордостью отметили пятую годовщину нашей славной Победы. Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами. Азербайджанский народ вечно будет гордиться этой Победой. Мы положили конец тридцатилетней армянской оккупации, восстановили нашу территориальную целостность, суверенитет, национальное достоинство. В этом году на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы, нашему народу и всему миру была продемонстрирована часть работ, проделанных в последние годы в области строительства армии. За последние пять лет Вооруженные силы Азербайджана значительно укрепили свою мощь. Оснащенная новым оружием и техникой, наша Армия сегодня способна выполнить любую задачу. Используя оружие и технику местного производства, а также пополнив потенциал нашей Армии закупленными за рубежом оружием и техникой, мы смогли значительно нарастить нашу военную мощь. Намного возросла боеспособность наших Вооруженных сил, в несколько раз был увеличен численный состав Сил специального назначения, недавно созданные Силы коммандос насчитывают тысячи солдат и офицеров. Мы не готовимся к новой войне. Для нас войны остались позади. Однако в современном мире каждая страна должна прежде всего серьезно думать о собственной безопасности. Нормы международного права в сегодняшнем мире не работают, многие страны взяли за основу принцип "Кто сильнее, тот и прав". Во всем мире идет широкомасштабный процесс вооружения. В такой ситуации мы в любой момент должны быть готовы достойно защитить нашу территориальную целостность, суверенитет, наш выбор. Во время Отечественной войны нашу Победу обусловили профессионализм, героизм, самоотверженность наших военнослужащих, сплочение нашего народа в единый кулак. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память вечно будет жить в наших сердцах.

После нашей Победы в Отечественной войне мы неустанно трудились над ее закреплением и подтверждением в международной и политической плоскости. И добились этого. Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту. Минская группа, получившая мандат на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, отправлена в архив истории. Таким образом, карабахский конфликт уже полностью снят с международной повестки дня. Как страна, одержавшая Победу, мы протянули руку мира побежденной Армении, что также является проявлением нашей дальновидной политики. Мы не намерены вечно воевать. Мы не заримся на земли других стран. Использовав оружие для восстановления нашей территориальной целостности, мы обеспечили свои суверенные права в рамках Устава ООН, на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Парафирование мирного договора с Арменией спустя всего пять лет после Отечественной войны еще раз демонстрирует величие нашего народа и мудрость нашей политики. Де-факто мы живем в условиях мира всего около пяти лет. Проливая кровь на поле боя, неся потери, мы одержали славную Победу и закрепили ее в самом престижном месте мира - Белом доме в Америке с участием Президента США. Таким образом, вопрос восстановления территориальной целостности страны, который был нашей главной задачей на протяжении 30 лет, и ее признания всем миром нашел свое решение.

Сегодня по всей стране ведется масштабная созидательная работа, во всех регионах наблюдается развитие. Нам удалось значительно укрепить свои международные позиции. Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением. Неслучайно ведущие международные акторы выдвигают различные предложения о сотрудничестве с Азербайджаном. Наша внешняя политика многовекторна, она успешно ведется по многим направлениям. В этом году мы стали членом международной организации D-8. Должен также отметить, что первым новым членом этой организации, действующей около 30 лет и объединяющей 8 крупных мусульманских стран, стал именно Азербайджан. То есть уважение и доверие, оказанные нам этими странами, налицо.

Мы в этом году были избраны полноправным членом Консультативного совета государств Центральной Азии. Считаю, что и это является историческим достижением. Потому что с географической точки зрения мы расположены на Южном Кавказе, однако наше единогласное избрание полноправным членом Консультативного совета государств Центральной Азии не только свидетельствует о наших искренних отношениях с этими странами, но и наглядно демонстрирует, насколько важной страной сегодня является Азербайджан.

В этом году в нашей стране прошло много престижных международных мероприятий. Среди них должен особо отметить Саммит ОЭС в освобожденном от оккупации Ханкенди. Проведенный в Габале Саммит Организации тюркских государств стал еще одним важным шагом на пути к объединению тюркского мира, являющегося нашей семьей. Тесные связи со многими международными организациями отвечают нашим интересам. Мы всегда были сторонниками равноправного партнерства. Никогда не позволяли, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, диктовал нам что-то, смотрел на нас свысока. Мы оказывали сопротивление, демонстрировали серьезную волю, ни перед кем не склоняли голову, никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела. Все видят, что постепенно подобных попыток стало гораздо меньше. Потому что это бессмысленно. Ни у кого нет никаких средств для того, чтобы оказывать на нас давление. Наша сильная политическая воля, единство народа и власти, наша военная мощь, экономический потенциал, энергетическая политика, транспортные возможности и другие факторы усилили нас настолько, что никто не может диктовать нам свою волю.

Что касается экономического развития, то мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году. Наши валютные резервы достигли исторического рекорда - более 80 миллиардов долларов. Наш внешний долг еще больше сократился, сегодня он составляет всего 6,3 процента валового внутреннего продукта. При том, что в некоторых развитых странах этот показатель достигает 100 процентов и даже больше. Наши валютные резервы превышают внешний долг в 16 раз, и не случайно, что ведущие рейтинговые агентства мира повысили кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного, или позитивного уровня.

Мы успешно реализуем программу "Великое возвращение". Сегодня на освобожденных от оккупации территориях ведется большая созидательная работа, и там уже живут, работают и получают образование около 70 тысяч человек. Бывшие переселенцы поселились в 32 селах, поселках и городах и для них созданы самые лучшие условия.

Сегодня также День солидарности азербайджанцев мира. Я хотел бы сердечно поздравить всех азербайджанцев мира по этому случаю. Они должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Некоторые события 2025 года еще раз показали, что судьба каждого азербайджанца, независимо от страны проживания, ценна, важна для нас. Нас, азербайджанцев, объединяют наша общая история, наш язык, наши корни, наша культура. Азербайджанцы, независимо от того, в какой стране они проживают, знают и должны знать, что их Родина - это независимое Азербайджанское государство.

Дорогие соотечественники, хочу еще раз сердечно поздравить вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, с Новым годом! Желаю всем азербайджанцам мира и гражданам Азербайджана мира, благополучия и счастья! С праздником!