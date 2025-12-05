Как построить прочный мир: важный фрагмент стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам III Международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение" вновь обозначил четкую и принципиальную позицию Баку. Она состоит в том, что в будущем миролюбивые члены Общины Западного Азербайджана должны вернуться на земли своих предков.

Эта цель не только справедлива, но и полностью основана на международном праве, исторической памяти и логике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Более того, эта позиция сегодня превращается в стратегическое направление внешней политики Азербайджана и становится новой реальностью постконфликтного Кавказа.

Тут стоит напомнить, что термин "Западный Азербайджан" используется для обозначения современных территорий Армении, где в течение многих веков проживали этнические азербайджанцы. Бесспорным историческим фактом является то, что Ереван, Зангезур, Гейчя (район озера Севан), горные и равнинные области нынешней Армении были заселены азербайджанским населением вплоть до массовых депортаций XX века.

Напомню, что азербайджанская хронология трагедий является длинной. Еще в 1918-1921 годах имели место факты изгнание тысяч азербайджанских семей в период формирования новых государств. Далее, уже 1948-1953 годы имели место депортации азербайджанцев из Армении, "узаконенные" приказами советских властей. Наконец, в 1987-1991 годы произошло окончательное вытеснение азербайджанцев с территории Армении

Таким образом, за несколько десятилетий сформировался уникальный и беспрецедентный случай: титульный народ региона полностью исчез с исторических территорий проживания, тогда как его культурное наследие подверглось разрушению и стиранию. И бесспорно, что каждый разрушенный дом, каждая исчезнувшая мечеть - это часть стертых страниц национальной истории. Восстановить их - значит восстановить и справедливость.

Важный, уточняющий момент - Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обозначал, что речь не идет о территориальных претензиях и не предполагается новый конфликт. Возвращение азербайджанцев на свои исторические земли - это вопрос прав человека, гуманитарной справедливости и восстановления культурного наследия. Напомню, что глава нашего государства еще несколько лет назад заявил: "Азербайджанцы однажды вернутся в Ереван - но не на танках, а на автомобилях, поездах и самолетах".

Сейчас эта идея трансформируется в конкретные инициативы. Проводятся международные конференции, поднимающие вопрос уничтоженного наследия. Имеет место подготовка предложений о гарантиях безопасности для возвращающихся, происходит формирование переговорной платформы вокруг прав беженцев. Наша страна добивается, чтобы тема стала частью будущего мирного договора, а не вынесенной за скобки проблемой.

И тут стоит констатировать, что военные успехи Азербайджана 2020 и 2023 годов, восстановление территориальной целостности нашей страны, формирование нового баланса сил в регионе изменили все. Сегодня Баку говорит с позиции государства-победителя, чьи слова подкреплены делами. И не только в Ереване, но и во многих иных столицах прекрасно знают, что слова руководства Азербайджана никогда не расходятся с делами.

Азербайджан намерен реализовать свое видение мира, и оно включает восстановление нарушенных прав изгнанных азербайджанцев. В этом смысле особенно важным стал дипломатический прорыв - встреча руководителей Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне, после которой была подписана Совместная декларация и парафирован проект мирного соглашения. Именно этот шаг открыл двери для разговора о возвращении в правовом и мирном формате.

Да, определенные круги в Ереване такую повестку считают попыткой давления. Однако Баку утверждает: без восстановления прав всех пострадавших народов не будет ни доверия, ни подлинного мира. Исторический опыт показывает: что мирные соглашения, в которых одна из сторон сохраняет последствия этнических чисток, обречены превратиться во временное перемирие. А у Азербайджана есть иной сценарий - построение прочного, справедливого и вечного мира.