Такси пролетело через две машины

Форсаж, похоже, пересняли в Румынии. Водитель на Мерседесе не справился с управлением, на скорости перелетел через две машины и едва не снес камеру.

Как передает Day.Az, 55-летний Доминик Торетто после аварии отказался от госпитализации, несмотря на травмы, и пошел по своим делам.

Представляем вашему вниманию данное видео: