https://news.day.az/world/1800172.html Такси пролетело через две машины - ВИДЕО Форсаж, похоже, пересняли в Румынии. Водитель на Мерседесе не справился с управлением, на скорости перелетел через две машины и едва не снес камеру. Как передает Day.Az, 55-летний Доминик Торетто после аварии отказался от госпитализации, несмотря на травмы, и пошел по своим делам. Представляем вашему вниманию данное видео:
