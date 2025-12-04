Путешествие по Buta Gallery - первое в Баку пространство клубной галереи национального искусства

Buta Gallery встречает мягким светом и глубоким спокойствием, это первое в Баку пространство клубной галереи азербайджанского искусства, где словно входишь в особый круг - уютный, камерный, но наполненный многовековой силой национальных образов. А главным проводником на этом пути становится сама концепция галереи - диалог между Азербайджаном и миром, отражённый в работах азербайджанских художников, подборе экспонатов и самой философии пространства. И название галереи выбрано не случайно - оно отсылает к одному из древнейших и наиболее почитаемых символов азербайджанской культуры, орнаменту "бута". Символика галереи не только отражает уникальное культурное наследие Азербайджана, но и представляет страну как "мост" между Востоком и Западом. Известный также как "капля огня", этот знак словно ведёт посетителя по невидимой нити времени, соединяя прошлое и современность.

Как передает Day.Az, экскурсию по Buta Gallery для корреспондента Trend провели куратор проекта, мастер кисти, народный художник Ариф Гусейнов и художественный руководитель Зарифа Асадова - интересная личность, дипломат по образованию, педагог испанского языка и художник по зову души. Она - выпускница факультета международных отношений Московского государственного университета международных отношений (МГИМО) и аспирантуры по политическим наукам Бакинского государственного университета, а также училась в Азербайджанской государственной академии художеств.

Известный художник Ариф Гусейнов отметил, что Buta Gallery следует собственной миссии - создает диалог между эпохами, культурами и художественными формами, выполняет роль творческой платформы для популяризации азербайджанского наследия.

"Мы с Зарифой ханым разработали эту концепцию вместе. Здесь представлены, главным образом, такие произведения азербайджанских художников, которых нет ни в одном музее - они существуют лишь в частных коллекциях. Это одна из главных целей галереи - знакомить публику с редкими произведениями. Здесь будут реализовываться различные проекты. В частности один из них - "История создания одного произведения", а первым гостем в конце декабря станет талантливый художник Орхан Гусейнов, который представит свою картину "Мой сказочный город - Гаджи Зейналабдин Тагиев". В дальнейшем здесь будут представлены работы художников, творчество которых органично сочетается с классическим фондом галереи. Важно, что здесь будут представлены как мастера, так и талантливые молодые художники, проходить тёплые творческие беседы. Смысл галереи - просветительский: дать возможность людям увидеть работы, которых они нигде раньше не видели. Презентации и творческие беседы будут проходить в камерной обстановке, среди гостей будут искусствоведы, художники, критики. Этот шаг также направлен на формирование в Азербайджане клубной культуры в области изобразительного искусства. Коллекция галереи будет постепенно расширяться, как и должно быть у любого музея или галереи", - сказал Ариф Гусейнов.

Одним из ключевых направлений деятельности галереи является представление творчества талантливых, самобытных и многогранных художников, в работах которых гармонично сочетаются культурные традиции Востока и Запада. Проект ориентирован на продвижение азербайджанского искусства в мире посредством глобальной сети, отметила Зарифа Асадова, рассказав об истории проекта. За 16 лет деятельности галерея сотрудничала с более чем 100 деятелями культуры и искусства, сформировав богатую коллекцию. Сегодня фонд галереи включает произведения народных художников Азербайджана - среди них Саттар Бахлулзаде, Тогрул Нариманбеков, Бёюкага Мирзазаде, Микаил Абдуллаев, Таги Тагизаде, Халифа Сафарова, Ариф Гусейнов, Алияр Алимирзоев и другие мастера. В данный момент в галерее представлена выставка классических азербайджанских художников.

"Мы являемся первой онлайн-галереей искусств на Кавказе. Когда в 2010 году галерея начала свою деятельность, в Азербайджане не существовало платформы, которая могла бы представить национальную культуру и искусство всему миру через глобальную сеть. Однако такая необходимость была очевидна. Мы использовали эту возможность. Как физически показать четыре тысячи произведений искусства международной аудитории? Ни одна выставка или галерея не смогла бы вместить такое количество работ. В нашей базе уже тогда хранилось более 4000 произведений, в том числе скульптуры, транспортировка которых затруднительна. Сегодня же, благодаря онлайн-платформе, у нас есть аудитория в США, Австралии, Европе, Азии - по всему миру, которая следит за галереей на протяжении многих лет. Успехи и международное признание! И вот мы решили создать галерею в Баку, чтобы продолжить нашу плодотворную деятельность во имя развития и пропаганды национального искусства", - сказала Зарифа Асадова.

В 2018 году галерея Buta была признана самым успешным стартапом на Кавказе по версии американского проекта USA Global Village for Future Leaders. В рамках этого достижения галерея успешно провела презентации в 26 штатах США, представив современное азербайджанское искусство широкой международной аудитории.

В завершение хочется отметить, что это была не просто экскурсия по выставке, а путешествие по многовековой истории, в которой каждый штрих и каждый орнамент продолжают жить и рассказывать о себе.