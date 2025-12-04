На суде в Баку по делу иностранцев, снявших неподобающие кадры на Аллее шехидов допрошены свидетели

Сегодня в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении трёх граждан Саудовской Аравии (Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад), задержанных полицией за неэтичные действия на Аллее Шехидов и последующую публикацию видео в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az, на процессе потерпевший Рухан Гусейнов заявил, что его брат погиб в боях на агдеринском направлении: "Я видел видеозапись в социальных сетях, на которой проявлено неуважение к шехидам. Поэтому хочу, чтобы они были арестованы".

Затем показания дали свидетели.

Уборщица Кямаля Садыгова, убирающая парк, сообщила, что видела, как обвиняемые прыгали на могилах: "Я сделала им замечание, но они меня не понимали и продолжали действия, снимали рубашки и танцевали. Я пыталась жестами им объяснить, что это святое место, но, к сожалению, они не понимали".

Уборщица Севиль Алиева, работающая на Аллее шехидов, рассказала, что на тот момент занималась уборкой: "Я услышала громкие голоса, подошла и увидела, что совершаются неэтичные действия. Так как я не знаю языка, ничего не смогла им объяснить".

Свидетель Бести Агаева отметила, что во время уборки на Аллее шехидов видела, как трое молодых людей вели себя неприлично: "Это было вечером. Я увидела, что трое мужчин ломают цветы на могилах шехидов".

Обвиняемые заявили, что во время инцидента к ним подходила женщина, но они не знают тех, кто дал показания.

Процесс будет продолжен 9 декабря показаниями других свидетелей.

Отметим, 17 августа в отношении трёх иностранных граждан было начато расследование после того, как они совершили неэтичные действия на Аллее шехидов, сняли это на видео и разместили в социальных сетях.

В ходе следствия было установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК Азербайджана.