Азербайджан и Великобритания обсудили развитие стратегического партнерства
Обсуждены возможности вывода отношений Азербайджана и Великобритании на уровень стратегического партнерства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана в своей социальной сети X.
Отмечается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути. Встреча состоялась в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
"В ходе обсуждений были затронуты текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, а также такие вопросы, как политический диалог, энергетическая безопасность, торговля и инвестиции. Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального развития и возможностям вывода отношений между Азербайджаном и Великобританией на уровень стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
