https://news.day.az/society/1799723.html В Азербайджане задержаны сотни людей, находившихся в розыске За прошлые сутки в Азербайджане полицией раскрыто 46 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также 18 преступлений прошлых периодов. Об этом сообщили Day.Az в МВД.
В Азербайджане задержаны сотни людей, находившихся в розыске
За прошлые сутки в Азербайджане полицией раскрыто 46 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также 18 преступлений прошлых периодов.
Об этом сообщили Day.Az в МВД.
Согласно информации, в общей сложности задержано 275 разыскиваемых лиц, в том числе 243 человека, находившихся в розыске как должники, - они переданы соответствующим органам.
Выявлено 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 8 случаев обнаружения и изъятия незаконно хранимого оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержано 35 человек.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане раскрыли убийство 11-летней давности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре