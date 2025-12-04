В Азербайджане задержаны сотни людей, находившихся в розыске

За прошлые сутки в Азербайджане полицией раскрыто 46 преступлений, зарегистрированных в этот день, а также 18 преступлений прошлых периодов.

Об этом сообщили Day.Az в МВД.

Согласно информации, в общей сложности задержано 275 разыскиваемых лиц, в том числе 243 человека, находившихся в розыске как должники, - они переданы соответствующим органам.

Выявлено 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 8 случаев обнаружения и изъятия незаконно хранимого оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержано 35 человек.

