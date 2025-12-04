Самолёт, летевший из Москвы, подал сигнал тревоги

Самолёт Boeing 777-200 авиакомпании "Red Wings", вылетевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал тревоги во время полёта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, самолёт взлетел из аэропорта Домодедово и в настоящее время кружит над Московской областью.

Причиной сигнала тревоги стал пожар в одном из двигателей. По информации, пожар уже потушен.

Самолёт сейчас расходует топливо и готовится к экстренной посадке в аэропорту Домодедово.

На борту находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.