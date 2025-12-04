https://news.day.az/tourism/1799675.html Самолёт, летевший из Москвы, подал сигнал тревоги Самолёт Boeing 777-200 авиакомпании "Red Wings", вылетевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал тревоги во время полёта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, самолёт взлетел из аэропорта Домодедово и в настоящее время кружит над Московской областью. Причиной сигнала тревоги стал пожар в одном из двигателей.
