https://news.day.az/society/1799438.html В Баку водитель выехал на встречку на скоростной трассе - ВИДЕО В сети распространились кадры грубого нарушения правил дорожного движения в направлении торгового центра Садарак. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель на участке, где разрешённая скорость составляет 90 км/ч, ехал на автомобиле по встречной полосе. Видео было опубликовано в TikTok. Представляем эти кадры:
