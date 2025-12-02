В Баку водитель выехал на встречку на скоростной трассе

В сети распространились кадры грубого нарушения правил дорожного движения в направлении торгового центра Садарак.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель на участке, где разрешённая скорость составляет 90 км/ч, ехал на автомобиле по встречной полосе.

Видео было опубликовано в TikTok.

Представляем эти кадры: