Самолет Delta Airlines экстренно сел в Японии

Самолет авиакомпании Delta Airlines с сотнями пассажиров на борту объявил аварийную ситуацию и экстренно сел в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал TV Asahi.

Инцидент произошел во время рейса из Шанхая, Китай, в Детройт, США. В полете экипаж лайнера сообщил о проблемах с гидравлической системой и запросил помощи. В 20:45 по местному времени воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ханэда. На борту находились 254 пассажира, пострадавших нет.