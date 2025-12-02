https://news.day.az/tourism/1799406.html Самолет Delta Airlines экстренно сел в Японии Самолет авиакомпании Delta Airlines с сотнями пассажиров на борту объявил аварийную ситуацию и экстренно сел в Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал TV Asahi. Инцидент произошел во время рейса из Шанхая, Китай, в Детройт, США.
Самолет Delta Airlines экстренно сел в Японии
Самолет авиакомпании Delta Airlines с сотнями пассажиров на борту объявил аварийную ситуацию и экстренно сел в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал TV Asahi.
Инцидент произошел во время рейса из Шанхая, Китай, в Детройт, США. В полете экипаж лайнера сообщил о проблемах с гидравлической системой и запросил помощи. В 20:45 по местному времени воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ханэда. На борту находились 254 пассажира, пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре