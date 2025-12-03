В Бакинском поселке временно отключат подачу электроэнергии

В ряде районов, входящих в зону обслуживания Баладжарского управления электроснабжения и сбыта электроэнергии (БУЭС) Баку, приостановят подачу электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 3 декабря на воздушных линиях 6 кВ "Бинагади-1" и "Бинагади-2" будут проведены ремонтно-диагностические работы, а также замена проводов.

В связи с этим с 10:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение новых жилых массивов вокруг поселка Бинагади, а также массивов, именуемых 1-й и 2-й шахтами.

В ведомстве подчеркнули, что по завершении ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.