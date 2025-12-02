Модная зима в Баку! Стартует 19-й сезон Azerbaijan Fashion Week

19-й сезон Azerbaijan Fashion пройдет 8-9 декабря и объединит ключевые культурные и творческие события месяца. В этом году главным концептуальным направлением станет "On the Great Silk Road" - тема, отражающая стратегическое видение Азербайджана как современного центра культурного, экономического и транспортного соединения между Востоком и Западом.

Тема отражает современные инициативы страны в сфере транспорта, культуры и международного сотрудничества, а также усилия по укреплению Среднего коридора - ключевого маршрута между Европой и Азией.

Эта же идея - соединение культур, форм, ремесел и современного дизайна - станет основой творческого направления Azerbaijan Fashion Week. В центре внимания 19-го сезона AFW диалог традиции и инноваций, переосмысление исторических мотивов, развитие локальной модной индустрии и интеграция Азербайджана в глобальные креативные процессы.

8 декабря - Oriental Fashion Show Paris в рамках OIC Cultural Fest: Baku Creative Week

В преддверии Azerbaijan Fashion Week, 8 декабря в Бакинском конгресс-центре состоится грандиозное событие - Oriental Fashion Show Paris, проходящее в рамках Культурного фестиваля ОИК: Недели творчества в Баку. Организаторами выступают Организация Исламского Сотрудничества (OIC) и Министерство культуры Азербайджана.

Показ станет масштабным культурным проектом, посвящённым богатому наследию исламского мира. В основе концепции - традиционные художественные элементы, переосмысленные через призму современной моды.

Oriental Fashion Show, работающий уже более 15 лет, является международной платформой, объединяющей креативные индустрии исламских государств и открывающей новые горизонты для культурного обмена.

Многолетним и надёжным партнёром AFW выступает его основатель - мадам Хинд Жудар, создательница Oriental Fashion Show (Paris). Платформа OFS способствует интеграции культур стран Шёлкового пути и современной высокой моды, что напрямую резонирует с темой сезона "On the Great Silk Road".

9 декабря - 19-й сезон Azerbaijan Fashion Week

Главное событие декабрьского модного календаря - 19-й сезон Azerbaijan Fashion Week, который пройдет 9 декабря в Stone Chronicle Museum.

В программе - коллективные показы местных и зарубежных дизайнеров, а также специальные презентации трендовых авторских линий.

С момента своего основания 2015 года Azerbaijan Fashion Week стала значимой платформой для развития модной индустрии региона. Каждый сезон объединяет дизайнеров, медиа, экспертов, креативные индустрии и международных гостей.

Сезон 2025 года станет новым шагом на пути к укреплению культурной дипломатии Азербайджана, продвижению локального дизайна и расширению глобального творческого сотрудничества.

