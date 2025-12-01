Справедливый финал Минской группы ОБСЕ

Автор: Ибрагим Алиев

Ну что ж. Этот день настал. День, когда пришел конец структуре, в деятельности которой не было ни малейшего толка в течение всего времени ее существования. Речь о Минской группе ОБСЕ, которую распустили 30 ноября 2025 года в 23:59 по обращению Азербайджана и Армении.

Создана была она, чтобы "решить карабахский конфликт", который длился почти 3 десятилетия. Но по факту занималась группа лишь тем, что, несмотря на правоту Азербайджана в вопросе Карабаха, несмотря на резолюции ООН и международное признание территориальной целостности нашей страны, неизменно уводила процесс в сторону, позволяя затягивать обсуждение без ограничений.

Переговоры шли без какого-либо прогресса. Год за годом сопредседатели демонстрировали полное отсутствие политической воли, ограничиваясь стандартными заявлениями и дежурными визитами, которые ничего не меняли. Каждый раунд обсуждений завершался очередными обещаниями "углубить диалог". Но обсуждения оставались пустыми, поскольку дипломатический формат был выстроен так, чтобы сохранять статус-кво.

Позиция группы заводила процесс в тупик, поскольку давала оккупанту пространство для маневра. Армянская сторона использовала неопределенность для усиления контроля над оккупированными территориями, изменения демографической и исторической картины, а сопредседатели отвечали расплывчатыми фразами о "сдержанности". Так возникало представление, будто резолюции Совбеза ООН можно отложить под предлогом "дополнительных консультаций", и процесс способен существовать без движения к цели.

Со временем стало ясно, что Минская группа не создает условий для урегулирования. Вместо конкретных механизмов предлагались новые обсуждения, новые формулы и новые "рамки", которые не имели практического применения. Любая инициатива Азербайджана по переходу к реальным шагам наталкивалась на попытки расширить повестку или заменить действия очередными предложениями о "структурировании процесса".

На фоне этого нарастала напряженность. Провокации Армении на линии соприкосновения происходили регулярно, гибнули военнослужащие и мирные жители, но реакция сопредседателей ограничивалась нейтральными комментариями. Это подрывало доверие к формату и показывало, что он не способен устанавливать честные правила и фиксировать ответственность стороны, нарушавшей стабильность.

В Азербайджане не раз подчеркивали истинную суть Минской группы. Причем, подчеркивали на самом высоком уровне. К примеру, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Президент Ильхам Алиев вновь напомнил о том, как 20% суверенной территории Азербайджана находились под военной оккупацией со стороны Армении, подчеркнув нулевую деятельность структуры.

"В результате проводимой Арменией политики этнической чистки и ее военных преступлений миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Их фундаментальные права человека были грубо нарушены. Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. К сожалению, эти резолюции так и не были выполнены. Армения демонстративно игнорировала их, поскольку не подвергалась никаким санкциям со стороны международной общественности.

Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт", - сказал, в частности, глава государства.

Уровень бесполезности МГ ОБСЕ окончательное пробил дно после освобождения Карабаха от армянской оккупации, ибо стало очевидно, что у формата вообще не осталось функций, ведь Азербайджан восстановил контроль над своими международно признанными территориями, реализовав право, закрепленное международным правом, поскольку альтернативный путь был фактически заблокирован.

Как результат государства, которые ранее пытались поддерживать существование формата, отказались от прежних аргументов. Механизм, который не обеспечил выполнения резолюций, не предотвратил вооруженных провокаций и не предложил условий для урегулирования, оказался неспособным выполнять даже вспомогательную роль. Он превратился в структуру без задачи и без перспектив.

Именно поэтому решение, принятое 30 ноября 2025 года, стало логическим завершением всей истории Минской группы. Она расформировалась без резонанса, так же тихо, как и существовала, не оставив за собой ни одного результата, который можно было бы назвать практическим вкладом в мир. Сопредседатели, привыкшие к безответственности формата, не нашли объяснений тому, почему за десятилетия им не удалось предложить рабочий механизм. Как итог МГ ОБСЕ заняла свое заслуженное место на свалке истории, а те, кто просто так получал зарплату, остались без работы. Финал справедливый.