Продажи iPhone установили рекорд

Корпорация Apple заняла рекордную для себя долю на рынке смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Counterpoint Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным CR, за октябрь продажи смартфонов Apple резко выросли на 12 процентов в годовом исчислении. Из-за этого IT-гигант занял первое место на мировом рынке смартфонов с рекордной для себя долей 24,2 процента. Аналитики подчеркнули, что компания Тима Кука впервые в своей истории добилась такого показателя.

В материале говорится, что у Apple и раньше были удачные периоды - выход на рынок iPhone 6 в 2014 году или появление iPhone 12 в 2020 году. Однако успех серии iPhone 17 все же оказался более впечатляющим. Также высоким продажам способствовал широкий ассортимент смартфонов Apple прошлых поколений - iPhone 16 и 16e.

"Apple была одним из самых быстрорастущих брендов с начала года, и мы ожидаем, что она сохранит динамику в четвертом квартале", - подчеркнули специалисты CR. Они прогнозируют, что Apple, скорее всего, установит рекорд четвертого квартала по объемам продаж смартфонов.