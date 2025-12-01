Samsung начнет экономить на смартфонах

Корпорация Samsung ради экономии не будет внедрять в будущие смартфоны более продвинутые камеры. Об этом в своем аккаунте в X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист рассказал, что в 2027 году компания должна представить новый флагман Galaxy S27 Ultra. От нового и дорогого устройства будут ожидать более продвинутую камеру, чем у предшественников. Однако инсайдер выяснил, что IT-гигант установит в новую модель тот же 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL, который используется в актуальной модели Galaxy S25 Ultra.

Причина заключается в стремлении компании сэкономить из-за нарушения цепочек поставок. Ice Universe предположил, что дела у корпорации могут пойти еще хуже - так, фирма может зарезервировать старый сенсор для топовых смартфонов Galaxy S28 Ultra и S29 Ultra, которые должны выйти в 2028 и 2029 годах соответственно.