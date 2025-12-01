https://news.day.az/world/1798955.html Песчаная буря в Ливии - ВИДЕО В районе города Тимими на востоке Ливии прошла мощная песчаная буря. Как передает Day.Az, порывы ветра подняли в воздух огромное количество пыли, из-за чего видимость резко снизилась, а всё вокруг приобрело выраженный оранжевый оттенок. Жители сообщали, что улицы, дороги и здания были практически скрыты в густой взвеси песка.
Песчаная буря в Ливии - ВИДЕО
В районе города Тимими на востоке Ливии прошла мощная песчаная буря.
Как передает Day.Az, порывы ветра подняли в воздух огромное количество пыли, из-за чего видимость резко снизилась, а всё вокруг приобрело выраженный оранжевый оттенок.
Жители сообщали, что улицы, дороги и здания были практически скрыты в густой взвеси песка.
