Песчаная буря в Ливии

В районе города Тимими на востоке Ливии прошла мощная песчаная буря.

Как передает Day.Az, порывы ветра подняли в воздух огромное количество пыли, из-за чего видимость резко снизилась, а всё вокруг приобрело выраженный оранжевый оттенок.

Жители сообщали, что улицы, дороги и здания были практически скрыты в густой взвеси песка.