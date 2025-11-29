Скончался оскароносный драматург Том Стоппард

Британский драматург Том Стоппард, получивший "Оскар" и "Золотой глобус" за сценарий к фильму "Влюбленный Шекспир", умер на 89-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Телеканал уточняет, что Стоппард скончался у себя дома в Дорсете в окружении семьи.

"Его работы, известные сочетанием интеллекта, эмоций и юмора, часто затрагивали философские и политические темы, бросая вызов общественным нормам и напоминая зрителям о силе мысли", - отмечает Sky News.

Том Стоппард, которого при рождении звали Томаш Штраусслер, родился в еврейской семье в Чехии в 1937 году. После вторжения в страну немцев его семья бежала сначала в Сингапур, откуда перебралась в Индию, а потом в Британию. Будущий драматург учился в частных школах-интернатах в Ноттингемшире и Йоркшире, но в 17 лет его выгнали из школы и он начал работать в сфере журналистики. В 1967 году его пьесу "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" о событиях "Гамлета" Уильяма Шекспира глазами двух второстепенных персонажей поставили в Национальном театре.

Кроме нее, наград были удостоены его пьесы "Травести" и "Настоящая вещь". Стоппард много писал для телевидения, радио и кино. Так, он адаптировал роман Льва Толстого "Анна Каренина" для фильма 2012 года с Кирой Найтли и Джудом Лоу и написал сценарий для мини-сериала "Конец парада" с Бенедиктом Камбербэтчем и Ребеккой Холл на основе романов Форда Мэдокса Форда.