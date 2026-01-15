https://news.day.az/unusual/1809542.html «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "люэсобаул". Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал "УВБ-76 логи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Сообщение прозвучало в эфире в 20:33 по бакинскому времени. "МСК НЖТИ 74214 ЛЮЭСОБАУЛ 4858 2138", - говорилось в эфире.
