Великобритания эвакуировала сотрудников посольства из Тегерана

Великобритания эвакуировала посла и сотрудников консульского отдела своего посольства из Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что решение о вывозе британских дипломатов было принято по итогам оценки текущей ситуации в сфере безопасности в Иране.

Ранее представитель правительства Великобритании сообщил изданию The Daily Mirror, что посольство Великобритании в Тегеране временно приостановило работу.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение ближайших 24 часов.

Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.