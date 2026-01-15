Великобритания эвакуировала сотрудников посольства из Тегерана
Великобритания эвакуировала посла и сотрудников консульского отдела своего посольства из Тегерана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
Отмечается, что решение о вывозе британских дипломатов было принято по итогам оценки текущей ситуации в сфере безопасности в Иране.
Ранее представитель правительства Великобритании сообщил изданию The Daily Mirror, что посольство Великобритании в Тегеране временно приостановило работу.
Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение ближайших 24 часов.
Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре