В Азербайджанской армии состоялось первенство по гиревому спорту

В соответствии с планом подготовки на 2026 год в Азербайджанской армии состоялась церемония открытия первенства по поднятию гирь.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, на соревнованиях, проводимых в Военном институте имени Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за Родину, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

После проверки состава команд, участвующих в первенстве, были определены весовые категории участников соревнований, военнослужащим были разъяснены цель соревнований и правила безопасности.

В первенстве, которое продлится до 17 января, 48 военнослужащих в составе 8 команд соревнуются в 6 весовых категориях.