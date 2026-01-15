В соцсетях завирусился телерепортаж о последствиях глобального потепления

Во французском сегменте соцсетей завирусился телерепортаж о необычных последствиях глобального потепления.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Любопытным образом местные телевизионщики объединили теорию глобального потепления из-за деятельности человека с популярной научной теорией о скором резком течения Гольфстрим.

Насколько эти две теории дополняют друг друга ученые спорят, и пока консенсуса о том, что именно глобальное потепление замедляет атлантические течения (включая Гольфстрим) нет.

Однако даты оледенения Европы в связи с остановкой Гольфстрима называются и намного более близкие, чем 2100 год.

Представляем вашему вниманию данное видео: