https://news.day.az/world/1809494.html Великобритания предупредила граждан об опасности поездок в Израиль Британские власти советуют воздержаться от поездок в Израиль без крайней необходимости. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства. В релизе МИД Великобритании указано: "В настоящее время рекомендуется воздержаться от любых поездок в Израиль, за исключением крайне необходимых".
Соответствующее предупреждение опубликовано на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства из Тегерана.
Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.
