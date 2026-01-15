Великобритания предупредила граждан об опасности поездок в Израиль

Британские власти советуют воздержаться от поездок в Израиль без крайней необходимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

В релизе МИД Великобритании указано: "В настоящее время рекомендуется воздержаться от любых поездок в Израиль, за исключением крайне необходимых".

Соответствующее предупреждение опубликовано на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства из Тегерана.

Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.