Признаки древней жизни обнаружили в неожиданном месте

Прогулка по живописной долине Дадес в Марокко обернулась важным открытием для доктора Роуэн Мартиндэйл, специалиста по палеоэкологии и геологии из Университета Техаса в Остине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, поднимаясь по крутым пластам осадочных пород, называемым турбидитами, которые возникли в результате масштабных подводных течений, она внезапно столкнулась с удивительными складчатыми образованиями, пишет Phys.org.

Загадочные структуры состоят из мелких борозд и выпуклостей, которые возникают, когда бактериальные или микроводорослевые сообщества формируют толстые покрытия на песчанистых отложениях. Подобные образования обычно уничтожаются животными и крайне редки в горных породах возрастом менее 540 млн лет, эпохи расцвета животного мира. Современные аналогичные структуры чаще всего наблюдаются в мелких прибрежных районах, богатых фотосинтезирующими организмами.

Обнаруженные образцы находятся на значительной глубине, куда солнечные лучи практически не проникают, что противоречит привычному механизму их образования. Кроме того, возраст самой горной породы составляет около 180 млн лет. К этому моменту фауна достигла такого уровня развития, что любые древние морские осадки неизбежно подверглись бы разложению или повреждению активной деятельностью различных животных.

Команда ученых приступила к тщательному изучению образцов и сопоставлению полученных данных. Геологический анализ подтвердил природу исследуемых образцов как турбидитов. Химический состав осадочной породы выявил повышенное содержание углерода, свидетельствующее о биологическом происхождении складок. Дополнительные наблюдения, проведенные с использованием подводных аппаратов на глубинах, куда солнечные лучи не проникают, подтвердили, что специфичные формы рельефа могут возникать благодаря жизнедеятельности особых бактерий, способных получать энергию не от солнечного света, а от химических процессов.

Специалисты сделали вывод, что складчатые структуры сформировались благодаря деятельности древних хемосинтетических бактерий. Образование каждого нового слоя турбидита приводило к формированию бактериальных матов на поверхности осадочных пород, которые со временем трансформировались в характерные складки. Чаще всего последующие события разрушения уничтожают эти структуры, но иногда отдельные фрагменты остаются целыми. Доктор Мартиндэйл собирается продолжить изучение этого явления в лабораторных условиях, намереваясь привлечь внимание научного сообщества к новым перспективам исследования начальных этапов эволюции жизни на Земле.