Дания не смогла убедить США отказаться от Гренландии

Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией, заявил глава МИД европейской страны Ларс Лекке Расмуссен по итогам встреч в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

"Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы", - подчеркнул глава МИД.