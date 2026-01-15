https://news.day.az/world/1809484.html Дания не смогла убедить США отказаться от Гренландии Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией, заявил глава МИД европейской страны Ларс Лекке Расмуссен по итогам встреч в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.
"Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы", - подчеркнул глава МИД.
