Исландия может вступить в ЕС

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости взять под контроль Гренландию "вызывают шок" и оказывают давление на Исландию, что подталкивает ее к членству в Европейском союзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Euractiv.

Профессор политологии в исландском университете Бифрост Эйрикур Бергманн заявил, что "гренландская проблема" вынуждает исландцев переосмыслить свои международные отношения и в значительной степени подпитывает дебаты о вступлении в ЕС.

Он добавил, что все аргументы, которые США приводят в качестве доводов в пользу приобретения Гренландии, можно применить и к Исландии.

В публикации говорится, что подобная возможность рассматривается в качестве вопроса долгосрочной обороны и геополитической ориентации.