Госдеп США предупредил о повышенной опасности в Катаре

Посольство США в Катаре рекомендовало своему персоналу проявлять повышенную осторожность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано Государственным департаментом США

"На фоне сохраняющейся региональной напряженности посольство США в Дохе рекомендовало своему персоналу проявлять повышенную осторожность и ограничить несрочные поездки на авиабазу Аль-Удейд", - говорится в сообщении.

Гражданам США, находящимся в Катаре, также рекомендовано воздерживаться от необязательных поездок и соблюдать повышенные меры безопасности.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение ближайших 24 часов.

Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.