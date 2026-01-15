Госдеп США предупредил о повышенной опасности в Катаре
Посольство США в Катаре рекомендовало своему персоналу проявлять повышенную осторожность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано Государственным департаментом США
"На фоне сохраняющейся региональной напряженности посольство США в Дохе рекомендовало своему персоналу проявлять повышенную осторожность и ограничить несрочные поездки на авиабазу Аль-Удейд", - говорится в сообщении.
Гражданам США, находящимся в Катаре, также рекомендовано воздерживаться от необязательных поездок и соблюдать повышенные меры безопасности.
Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение ближайших 24 часов.
Протесты в Иране начались в конце декабря, спровоцированных резким падением курса национальной валюты.
