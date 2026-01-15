Иран частично закрыл воздушное пространство

Иран опубликовал новое уведомление NOTAM, предусматривающее закрытие воздушного пространства для всех рейсов, за исключением международных перелетов, следующих в страну или вылетающих из нее.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сервис Flightradar24 в соцсети X.

Отмечается, что действие уведомления NOTAM рассчитано на немногим более двух часов.

Ранее Flightradar24 информировал, что ряд авиарейсов начал обходить воздушное пространство Ирана. В частности, самолет, следовавший из Катманду в Кувейт, изменил маршрут при приближении к иранскому воздушному пространству и проследовал вдоль границы в направлении Оманского залива.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил правительству Ирана "очень решительными действиями".