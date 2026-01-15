https://news.day.az/world/1809476.html Трампу предоставили список целей для удара по Ирану Организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.
Трампу предоставили список целей для удара по Ирану
Организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.
"Некоммерческая организация "Вместе против ядерного Ирана", базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник", - говорится в сообщении.
По данным источника, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Ранее Иран обвинил иностранные спецслужбы в организации беспорядков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре