Трампу предоставили список целей для удара по Ирану

Организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

"Некоммерческая организация "Вместе против ядерного Ирана", базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник", - говорится в сообщении.

По данным источника, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ранее Иран обвинил иностранные спецслужбы в организации беспорядков.