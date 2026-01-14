Иран обвинил иностранные спецслужбы в организации беспорядков

Власти Ирана считают, что массовые беспорядки в стране были тщательно спланированы иностранными спецслужбами с целью создания предлога для военного вторжения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Исламской Республики.

По словам собеседника агентства, у Тегерана есть доказательства, что часть задержанных получала деньги из-за рубежа и проходила специальную подготовку в других странах. Он подчеркнул, что правоохранительные органы сейчас полностью контролируют ситуацию, а любые дальнейшие акции возможны только в мирном формате.

"Многие из задержанных дали признательные показания, что получали деньги из-за рубежа. Есть доказательства, что некоторые проходили специальную подготовку в других странах", - заявил источник.

Ранее мы сообщали, что число погибших в ходе протестов в Иране приближается к 2000.