Белый дом призвал Гренландию выбрать между США и Россией с Китаем - ФОТО
Белый дом опубликовал в X пост, в котором предложил жителям Гренландии сделать выбор между США и Россией с Китаем.
Как сообщает Day.Az, в публикации был размещен вопрос: "Какой путь выберешь ты, гренландец?"
На изображении США изображены с солнцем, а Россия и Китай - с облаками.
