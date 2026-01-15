https://news.day.az/world/1809478.html

Белый дом призвал Гренландию выбрать между США и Россией с Китаем - ФОТО

Белый дом опубликовал в X пост, в котором предложил жителям Гренландии сделать выбор между США и Россией с Китаем. Как сообщает Day.Az, в публикации был размещен вопрос: "Какой путь выберешь ты, гренландец?" На изображении США изображены с солнцем, а Россия и Китай - с облаками.