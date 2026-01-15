Белый дом призвал Гренландию выбрать между США и Россией с Китаем

Белый дом опубликовал в X пост, в котором предложил жителям Гренландии сделать выбор между США и Россией с Китаем.

Как сообщает Day.Az, в публикации был размещен вопрос: "Какой путь выберешь ты, гренландец?"

На изображении США изображены с солнцем, а Россия и Китай - с облаками.